Калининградская «Балтика» заплатила долги по налогам после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-10T10:55:37+03:00

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Футбольный клуб «Балтика» оказался в числе должников по налогам и сборам. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, клуб, а также компании ООО «Кенигинвест» задолжали в бюджет более 13 млн рублей. Сколько именно должен был клуб, в сообщении прокуратуры не указывается.

Тем не менее, после внесения в адрес руководителей организаций представлений, задолженность по налогам и сборам была полностью погашена, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.