2018-10-10T10:55:37+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» заплатила долги по налогам после вмешательства прокуратуры

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Балтика» оказался в числе должников по налогам и сборам. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, клуб, а также компании ООО «Кенигинвест» задолжали в бюджет более 13 млн рублей. Сколько именно должен был клуб, в сообщении прокуратуры не указывается.

Тем не менее, после внесения в адрес руководителей организаций представлений, задолженность по налогам и сборам была полностью погашена, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы планируется начать в 2019 году
Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
За первую неделю октября в Калининградской области от укусов клещей пострадало 82 человека
Калининградец взломал магазин ради двух тысяч рублей
Калининградец отсудил у автодилера 1 млн рублей за бракованный автомобиль
Калининградские кёрлингистки в составе сборной России завоевали бронзу на турнире в Швеции
Под Калининградом автомобилист прыснул в глаза другому из аэрозольного баллончика
Четыре улицы в Калининграде до конца дня остались без света
Осенью в Калининградской области на службу призовут 1200 человек
Бывший завод Heineken в Калининграде продали за 158 миллионов рублей
В Калининградской области зафиксировали 4 случая клещевого энцефалита
Епископ Калининградский и Балтийский проведет богослужение в праздник Покрова Богородицы