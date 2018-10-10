2018-10-10T11:22:52+03:00
Спорт

Калининградские кёрлингистки в составе сборной России завоевали бронзу на турнире в Швеции

Женские соревнования прошли в Стокгольме
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Международный турнир Stockholm Ladies Curling Cup 2018 собрал 20 команд из Швеции, Швейцарии, Шотландии, Германии, Финляндии, Чехии, Литвы, Италии, Японии, Китая и России.

В составе нашей сборной, которая выиграла шесть матчей из семи, хорошо показали себя калининградки Юлия Портунова и Юлия Гузиёва.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, победив швейцарские, шведские, японские и финские коллективы, россиянки уступили в финале шведской команде олимпийской чемпионки 2018 года Анны Хассельборг (4:10).

Напомним, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова в этом году представили Калининградскую область на Зимней Олимпиаде в Южной Корее, а следом в составе той же сборной заняли третье место на чемпионате мира в Канаде.

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