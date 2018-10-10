Калининградец отсудил у автодилера 1 млн рублей за бракованный автомобиль

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-10T11:05:30+03:00

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Калининградец отсудил у автодилера более 1 млн рублей за бракованный автомобиль. Об этом сообащет пресс-служба Московского районного суда Калининграда.

В конце декабря 2017 года мужчина купил в компании ООО «Аскар-Авто» автомобиль «Фольксваген» 2006 года выпуска за 454 тыс рублей.

Через несколько дне автомобиль сломался, владелец эвакуировал его на станцию технического обслуживания. Там сотрудники по внешним признакам предположили, что проблема в двигателе.

Калининградец обратился в автосалон и попросил заменить автомобиль, либо вернуть ему деньги. Однако в компании отказались что-либо делать.

Экспертиза установила, что двигатель находился в технически неисправном состоянии, более того, недостатки являются неустранимыми из-за того, что стоимость ремонта превышает стоимость автомобиля.

Московский районный суд принял решение взыскать с автодилера 454 тысяч рублей, которые калининградец заплатил за машину, а также убытки в размере 71 тыс рублей, компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей, неустойку – 400 тысяч рублей, штраф – 234 тыс рублей.