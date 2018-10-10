Калининградец взломал магазин ради двух тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-10T11:12:41+03:00

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В Калининграде 50-летний горожанин дождался закрытия комиссионного магазина, подступил к нему, взломал ролставни на входной двери, а затем и ее замок. И все ради того, чтобы разжиться двумя тысячами рублей из кассы – больше там не было.

Сотрудники Управления угрозыска совместно с коллегами из ОМВД по Центральному району в результате кропотливой работы вышли на преступника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Калининградец в прошлом был многократно судим за различные имущественные преступления. Поэтому сообщение о том, что ему грозит очередной «пятерик» за решеткой, принял с философским смирением.