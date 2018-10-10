2018-10-10T11:12:41+03:00
Происшествия

Калининградец взломал магазин ради двух тысяч рублей

Неоднократно судимому в прошлом горожанину грозит очередной срок лишения свободы
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде 50-летний горожанин дождался закрытия комиссионного магазина, подступил к нему, взломал ролставни на входной двери, а затем и ее замок. И все ради того, чтобы разжиться двумя тысячами рублей из кассы – больше там не было.

Сотрудники Управления угрозыска совместно с коллегами из ОМВД по Центральному району в результате кропотливой работы вышли на преступника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Калининградец в прошлом был многократно судим за различные имущественные преступления. Поэтому сообщение о том, что ему грозит очередной «пятерик» за решеткой, принял с философским смирением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы планируется начать в 2019 году
Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
За первую неделю октября в Калининградской области от укусов клещей пострадало 82 человека
Калининградец отсудил у автодилера 1 млн рублей за бракованный автомобиль
Калининградские кёрлингистки в составе сборной России завоевали бронзу на турнире в Швеции
Калининградская «Балтика» заплатила долги по налогам после вмешательства прокуратуры
Под Калининградом автомобилист прыснул в глаза другому из аэрозольного баллончика
Четыре улицы в Калининграде до конца дня остались без света
Осенью в Калининградской области на службу призовут 1200 человек
Бывший завод Heineken в Калининграде продали за 158 миллионов рублей
В Калининградской области зафиксировали 4 случая клещевого энцефалита
Епископ Калининградский и Балтийский проведет богослужение в праздник Покрова Богородицы