За первую неделю октября в Калининградской области от укусов клещей пострадало 82 человека
В Калининградской области спадает активность клещей, тем не менее количество пострадавших от паразитов исчисляется десятками.
Так, только за первую неделю октября 82 человека в Калининграде и области пострадали от укусов клещей, среди них 14 детей.
Такие цифры проводят в региональном управлении Роспотребнадзора. Присасывание клещей преимущественно происходит в лесах, на придомовых территориях, на даче.
Всего за эпидсезон (сезон активности клещей начался со второй декады марта и продолжается до настоящего времени) общее число обратившихся составило 4224 человека ( за аналогичный период 2017 года – 5090 человек).
Ранее медики сообщали, что за 9 месяцев 2018 года было зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита среди жителей Калининграда и Краснознаменского района.
Кроме того, клещевым боррелиозом инфицировались 36 жителей области. Пик активности клещей был отмечен в мае. Численность парзитов в летне-осенний период незначительно уменьшилась.