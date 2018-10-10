2018-10-10T11:45:38+03:00
Здоровье

За первую неделю октября в Калининградской области от укусов клещей пострадало 82 человека

Активность кровососов идет на спад
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В Калининградской области спадает активность клещей, тем не менее количество пострадавших от паразитов исчисляется десятками.

Так, только за первую неделю октября 82 человека в Калининграде и области пострадали от укусов клещей, среди них 14 детей.

Такие цифры проводят в региональном управлении Роспотребнадзора. Присасывание клещей преимущественно происходит в лесах, на придомовых территориях, на даче.

Всего за эпидсезон (сезон активности клещей начался со второй декады марта и продолжается до настоящего времени) общее число обратившихся составило 4224 человека ( за аналогичный период 2017 года – 5090 человек).

Ранее медики сообщали, что за 9 месяцев 2018 года было зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита среди жителей Калининграда и Краснознаменского района.

Кроме того, клещевым боррелиозом инфицировались 36 жителей области. Пик активности клещей был отмечен в мае. Численность парзитов в летне-осенний период незначительно уменьшилась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы планируется начать в 2019 году
Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
Калининградец взломал магазин ради двух тысяч рублей
Калининградец отсудил у автодилера 1 млн рублей за бракованный автомобиль
Калининградские кёрлингистки в составе сборной России завоевали бронзу на турнире в Швеции
Калининградская «Балтика» заплатила долги по налогам после вмешательства прокуратуры
Под Калининградом автомобилист прыснул в глаза другому из аэрозольного баллончика
Четыре улицы в Калининграде до конца дня остались без света
Осенью в Калининградской области на службу призовут 1200 человек
Бывший завод Heineken в Калининграде продали за 158 миллионов рублей
В Калининградской области зафиксировали 4 случая клещевого энцефалита
Епископ Калининградский и Балтийский проведет богослужение в праздник Покрова Богородицы