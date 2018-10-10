За первую неделю октября в Калининградской области от укусов клещей пострадало 82 человека

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-10T11:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области спадает активность клещей, тем не менее количество пострадавших от паразитов исчисляется десятками.

Так, только за первую неделю октября 82 человека в Калининграде и области пострадали от укусов клещей, среди них 14 детей.

Такие цифры проводят в региональном управлении Роспотребнадзора. Присасывание клещей преимущественно происходит в лесах, на придомовых территориях, на даче.

Всего за эпидсезон (сезон активности клещей начался со второй декады марта и продолжается до настоящего времени) общее число обратившихся составило 4224 человека ( за аналогичный период 2017 года – 5090 человек).

Ранее медики сообщали, что за 9 месяцев 2018 года было зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита среди жителей Калининграда и Краснознаменского района.

Кроме того, клещевым боррелиозом инфицировались 36 жителей области. Пик активности клещей был отмечен в мае. Численность парзитов в летне-осенний период незначительно уменьшилась.