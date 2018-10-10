Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-10T11:51:41+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летинй мужчина зарегистрировал в своей квартире на улице Куйбышева 6 граждан среднеазиатских государств. В ходе проверки выяснилось, что иностранцы в квартире не проживали, это подтвердили и соседи подозреваемого.

Уголовное дело было возбуждено по статье 322.3 УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», калининградцу грозит до трех лет лишения свободы.