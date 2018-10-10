2018-10-10T12:41:18+03:00
Общество

Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы планируется начать в 2019 году

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы планируется начать в 2019 году. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Ее общая протяженность составит 51 километр, уже есть проектно-сметная документация с экспертизой на 36 километров, – сообщил министр. – По программе приграничного сотрудничества велодорожка находится в списке крупномасштабных проектов

В реализацию первого этапа войдут 36 километров от корня Куршской косы через Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск до поселка Приморье с ответвлением на Балтийский Артек.

- Эта часть будет сделана в ближайшие два года, что станет значительным вкладом в развитие активного и экологического отдыха. Это будет одна из лучших и живописных велодорожек в Европе, поскольку она пройдет вдоль побережья Балтийского моря, - сказал министр Ермак.

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