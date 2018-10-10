В Калининграде полицейские разыскали 15 без вести пропавших человек
.Фото: Александр Подгорчук
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В региональном управлении МВД подвели итоги прошедшей в Калининградской области межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».
Операция проводилась с 2 по 3 октября. За это время в регионе разыскали 27 человек, находившихся длительное время в розыске. 17 человек из них являлись осужденными по приговорам суда.
Кроме того, как сообщает пресс-служба УМВД, было установлено местонахождение 15 без вести пропавших лиц, 4 из которых разыскивались длительное время. Также разыскано 2 государственных должника, одного из них разыскивали правоохранительные органы Белоруссии.