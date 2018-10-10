Алан Дзагоев не вышел на тренировку сборной России в Калининграде
Полузащитник занимается в тренажерном зале
Тренировка сборной России на стадионе в Калининграде.Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ
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На стадионе в Калининграде началась тренировка сборной России, которая готовится к матчу со шведами в рамках Лиги Наций. В общую группу вернулся вратарь «Зенита» Андрей Лунев, который с первых минут приступил к выполнению упражнений. А вот полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на поле в Калининграде не вышел. Как сообщается в Твиттере сборной, Алан занимается в тренажерном зале из-за сохраняющегося мышечного переутомления.
- Решение о его участии в игре будет принято завтра, - уточнил пресс-атташе сборной.
Матч Россия-Швеция начнется в четверг в 21:45 по калининградскому времени.