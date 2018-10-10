2018-10-10T16:02:10+03:00
Происшествия

Московская пенсионерка обворовала янтарный магазин под Калининградом

После визита 65-летней гостьи из столицы от четырех ювелирных украшений остались лишь бирки
Игорь ОРЕХОВ
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Рано радовались владельцы расположенного на улице Балебина п поселке Янтарный торгового павильона, специализирующегося на продаже янтаря, когда к ним завернула экскурсионная группа из Москвы. Особенно усердствовала одна столичная гостья, перемерявшая едва ли не половину ассортимента магазинчика. Но в итоге так ничего и не купила.

Тем не менее, как вскоре выяснилось, активная дама не ушла обратно в автобус налегке. После того как экскурсанты, наконец, отхлынули от прилавков, продавцы увидели на полу бирки от четырех ювелирных изделий на общую сумму 15 800 рублей. Личность воровки удалось подтвердить после просмотра записей камер видеонаблюдения. Интересно, что до этого 65-летняя москвичка в поле зрения правоохранительных органов никогда не попадала. Сейчас пенсионерка объявлена в розыск.

Нет, мы, конечно, знаем, что калининградский янтарь пользуется у туристов бешеной популярностью. Но чтоб из-за него, прожив честно большую часть жизни, пойти на уголовку…

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