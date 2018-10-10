В Калининграде организован бесплатный прием онкологов-маммологов
Профилактическая акция в Центральной городской клинической больнице состоится в рамках месячника борьбы с опухолями молочной железы. Об этом сообщает региональный минздрав.
- Прием будет проводиться до конца октября по субботам: 13, 20 и 27 октября, время – с 9 до 13 часов, - сообщают в ведомстве. - Место проведения – поликлиника ЦГКБ (ул. Летняя, 5), кабинеты №№ 328, 329.
Известно, что прием проведут: врач онколог-маммолог, кандидат медицинских наук Олег Леонидович Петренко и онколог-маммолог Ксения Андреевна Кукаркина.
Приглашаются все желающие, в том числе пациентки, не приписанные к данной поликлинике. Направление для посещения специалистов не требуется. А вот паспорт, медицинский полис и СНИЛС с собой возьмите.