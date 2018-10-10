В Калининграде организован бесплатный прием онкологов-маммологов

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-10T16:06:08+03:00

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Профилактическая акция в Центральной городской клинической больнице состоится в рамках месячника борьбы с опухолями молочной железы. Об этом сообщает региональный минздрав.

- Прием будет проводиться до конца октября по субботам: 13, 20 и 27 октября, время – с 9 до 13 часов, - сообщают в ведомстве. - Место проведения – поликлиника ЦГКБ (ул. Летняя, 5), кабинеты №№ 328, 329.

Известно, что прием проведут: врач онколог-маммолог, кандидат медицинских наук Олег Леонидович Петренко и онколог-маммолог Ксения Андреевна Кукаркина.

Приглашаются все желающие, в том числе пациентки, не приписанные к данной поликлинике. Направление для посещения специалистов не требуется. А вот паспорт, медицинский полис и СНИЛС с собой возьмите.