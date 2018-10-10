2018-10-10T16:33:27+03:00
Происшествия

Калининградец планировал устроить взрыв в здании суда

Виктор Сергеев
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Московский окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы калининградца, который планировал устроить взрыв в здании суда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, расследование вела региональная полиция. Злоумышленник, кстати, по образованию химик-органик, как-то обмолвился, что планирует изготовить бомбу и взорвать ее в здании суда. По его мнению, это могло бы помочь ему избежать уголовной ответственности, а также вызвать общественный резонанс.

В ходе обыска в его квартире обнаружили химикаты, поражающие элементы и специальную литературу по изготовлению самодельных бомб. Кроме этого, химик по образованию имел достаточные навыки по синтезу взрывчатых соединений и приготовлению взрывчатых смесей из подручных материалов. Более того, мужчина неоднократно изготавливал самодельные взрывчатые вещества и испытывал их в лесу.

Обвинительный приговор был обжалован в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, днако коллегия вынесла решение оставить приговор военного суда без изменений.

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