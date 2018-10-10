Калининградка потребовала 200-тысячную компенсацию за упавшее на ее машину дерево
.Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске женщина подала в суд на дорожников из-за упавшего на ее машину дерева. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.
Инцидент произошел в июле этого года. Во время движения в одном из поселков на ее «Мерседес» упал сук с придорожного дерева. В результате автомобиль получил технические повреждения.
- Истица полагает, что ДТП произошло по вине ОАО «Черняховский Райавтодор», которое несет ответственность за содержание данного участка автодороги в Черняховского районе, - отметили в пресс-службе суда.
Материальный и моральный ущерб женщина оценила в 200 тысяч рублей.