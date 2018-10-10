2018-10-10T16:48:30+03:00
Общество

Калининградка потребовала 200-тысячную компенсацию за упавшее на ее машину дерево

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Черняховске женщина подала в суд на дорожников из-за упавшего на ее машину дерева. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в июле этого года. Во время движения в одном из поселков на ее «Мерседес» упал сук с придорожного дерева. В результате автомобиль получил технические повреждения.

- Истица полагает, что ДТП произошло по вине ОАО «Черняховский Райавтодор», которое несет ответственность за содержание данного участка автодороги в Черняховского районе, - отметили в пресс-службе суда.

Материальный и моральный ущерб женщина оценила в 200 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дзюба: Мне интересно посмотреть Калининград, огромная честь приехать сюда
В четверг общественный транспорт в Калининграде будет работать до часа ночи
Черчесов о Стоцком: Я не знал, что он из Калининграда
Калининградец планировал устроить взрыв в здании суда
В Калининграде организован бесплатный прием онкологов-маммологов
Московская пенсионерка обворовала янтарный магазин под Калининградом
Алан Дзагоев не вышел на тренировку сборной России в Калининграде
В Калининграде полицейские разыскали 15 без вести пропавших человек
Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы планируется начать в 2019 году
Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
За первую неделю октября в Калининградской области от укусов клещей пострадало 82 человека
Калининградец взломал магазин ради двух тысяч рублей
Калининградец отсудил у автодилера 1 млн рублей за бракованный автомобиль
Калининградские кёрлингистки в составе сборной России завоевали бронзу на турнире в Швеции
Калининградская «Балтика» заплатила долги по налогам после вмешательства прокуратуры
Под Калининградом автомобилист прыснул в глаза другому из аэрозольного баллончика
Четыре улицы в Калининграде до конца дня остались без света
Осенью в Калининградской области на службу призовут 1200 человек
Бывший завод Heineken в Калининграде продали за 158 миллионов рублей
В Калининградской области зафиксировали 4 случая клещевого энцефалита
Епископ Калининградский и Балтийский проведет богослужение в праздник Покрова Богородицы