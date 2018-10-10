Черчесов о Стоцком: Я не знал, что он из Калининграда

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-10T17:18:21+03:00

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На пресс-конференции после сегодняшней тренировки в Калининграде главный тренер сборной России прокоментировал невызов полузащитника Дмитрvя Стоцкого. Футболист, напомним, родился в Калининграде, а в прошлом матче Россия-Чехия дебютировал в составе национальной команды.

- Вызвали тех, кого посчитали нужным, - рассказал Черчесов. - Те позиции, на которых может играть Стоцкий, у нас заняы, поэтому остановились на этих игроках. Я не знал, что Стоцкий из Калининграда, но по городам рождения мы в сборную никого не привлекаем.

Наставник сборной отметил, что остался доволен работой калининградца на прошлых сборах и будет внимательно наблюдаь за игрой Дмитрия за «Краснодар».