2018-10-10T17:26:18+03:00
Общество

В четверг общественный транспорт в Калининграде будет работать до часа ночи

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 11 октября, в Калининграде состоится матч Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции. Как сообщает пресс-служба мэрии,в этот день общественный транспорт будет ходить до часа ночи по следующим маршрутам: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 36, 37, 44, 48, 49, 61, 63, 64, 68, 71, 74, 75, 92.

Доставка болельщиков к стадиону будет организована с 19 часов до 01.00 12 октября по двум временным маршрутам:

- маршрут № Ф-1 «пр-кт Ленинский (ТЦ «Европа») – остров Октябрьский»;

- маршрут № Ф-2 «Южный вокзал – остров Октябрьский».

Автобусы по этим маршрутам будут следовать без промежуточных остановок. Стоимость проезда – 20 рублей.

- Уверен, что мы без сбоев сможем увезти болельщиков и на стадион, и обратно. Маршруты аналогичные тем, которые были на чемпионате фейерверков. Думаю, это будет постоянная практика доставки на стадион. Общественный транспорт будет работать до 01.00. У нас пройдет матч группового этапа, он не предполагает дополнительное игровое время, так что по нашим расчетам после игры болельщики успеют не только доехать от стадиона до центра, но и, сделав пересадку уехать домой, - отметил начальник дорожно-транспортного управления Олег Кутин.

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