Дзюба: Мне интересно посмотреть Калининград, огромная честь приехать сюда

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-10T17:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

После сегодняшней тренировки капитан сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями предстоящего в четверг матча со Швецией.

- В Калининграде сборная и многие из ребят еще не играли ни разу. Интерено посмотреть город, - сказал Артем. – Думаю, калининградцы придут и поддержат нас. Огромная честь приехать сюда и порадовать болельщиков. Вчерас нас встретили возле гостиницы, но не удалось ни с кем сфотографироваться. Думаю, еще получится. Я помню себя мальчиком, и как было приятно, когда взрослы футболисты относились к тебе по-человечески.

Напомним, матч Россия-Швеция начнется в четверг в 21:45 по калининградскому времени.