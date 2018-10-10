Калининградец получил год исправительных работ за кражу детской коляски
У него будут удерживать 15 процентов заработка в доход государства
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде к исправительным работам приговорили мужчину, укравшего детскую коляску. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
В августе этого года калининградец похитил из подъезда дома на улице Алданской в поселке им. А. Космодемьянского детскую коляску стоимостью 10 тысяч рублей.
На суде мужчина согласился с предъявленным обвинением и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Его приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов заработка.