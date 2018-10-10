Калининградец, который задушил и сжег свою подругу, получил восемь с половиной лет «строгача»

СЕГОДНЯ 18:26 2018-10-10T18:26:29+03:00

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Зеленоградский районный суд постановил приговор в отношении местного жителя: в январе этого года мужчина задушил свою подругу и сжег ее тело.

Началось все с совместной пьянки в одном из домов поселка Кострово. Как водится, по ходу увлекательного процесса собутыльники поссорились. На свою беду женщина лежала в этот момент на кровати. Мужик просто подошел, взял подушку, положил ее на лицо жертвы и удерживал ее, пока несчастная не перестала подавать признаки жизни. Тело задушенной убийца вынес во двор, там соорудил из кирпичей что-то вроде очага. В котором и устроил кремацию.

- Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - рассказали в пресс-службе Зеленоградского райсуда. - К обстоятельствам, смягчающим наказание, отнесено, в том числе, аморальное поведение потерпевшей.

Следующие восемь с половиной лет калининградцу предстоит провести в исправительной колонии строгого режима. Если, конечно, адвокату не удастся добиться в высших инстанциях смягчения назначенного его клиенту наказания…