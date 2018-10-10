Служба госохраны не видит оснований мешать сносу старинных казарм в Гусеве

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-10T20:14:54+03:00

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Руководитель Службы Государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов в эфире передачи «Авторитет» на радио "Комсомольская правда» дал комментарий по ситуации с разборкой старинных казарм в Гусеве.

- Они не приняты на госучет в качестве объектов культурного наследия, хотя, возможно, обладают некоторыми такими признаками. Мы не анализировали документы на предмет согласования, но пока не видим основания для вмешательства. Дай бог нам справляться хотя бы с теми объектами, что стоят на учете.

Маслов также добавил, что не имеет смысла «все выстроенное из кирпича или бутового камня» ставить на учет. По его словам, многие такого рода объекты элементарно не соответствуют требованиям закона.

- Кроме того, не хочется девальвировать значимость истинных памятников истории и культуры, - добавил чиновник. - Хотя каких-то универсальных рецептов здесь нет.