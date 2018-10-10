В реставрации нуждаются не более 10 процентов калининградских памятников истории и культуры
Все остальные объекты, включенные в федеральный реестр, по мнению чиновника, находятся в удовлетворительном состоянии
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Как сообщил в эфире радио "Комсомольская правда» руководитель региональной Службы Государственной охраны объектов культурного наследия, 96 процентов памятников истории и культуры, находящихся на территории Калининградской области, включены в федеральный реестр учета. Из них в реставрации нуждаются не более 10 процентов.
- Подавляющее большинство находится в удовлетворительном состоянии, хотя при этом объект может представлять собой руины, - добавил Евгений Маслов, ставший героем очередной программы «Авторитет».