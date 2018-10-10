«Усадьба Барклая» вновь станет калининградской собственностью

СЕГОДНЯ 20:11 2018-10-10T20:15:56+03:00

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В настоящее время происходит оформление документов по передаче в собственность Калининградской области усадьбы Штилитцен-Жиляйтшен в современном поселке нагорное под Черняховском. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда» сообщил руководитель Службы Государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Усадьба известна тем, что именно там в мае 1818 года скончался знаменитый русской полководец Михаил Барклай-де-Толли. Как известно, несколько лет назад старую мызу приобрел в собственность московский олигарх Виктор Батурин, но потом выставил ее на торги. Последним официальным владельцем объекта числилась фирма из Калмыкии. И вот важный памятник истории и культуры может вновь поменять хозяина.

По словам Маслова, в региональном правительстве сейчас проводится «большая черновая работа в том числе и креативного плана». В скором времени доступ к строениям усадьбе намереваются ограничить при помощи неких «физических мер».