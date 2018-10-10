2018-10-10T21:16:11+03:00
Спорт

Защитник сборной Швеции: Надеюсь, правоохранительные органы примут правильное решение по Кокорину и Мамаеву

Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером в среду сборная Швеции провела тренировку на стадионе в Калининграде, после чего состоялась пресс-конференция с участием тренера и футболистов. Защитник Адреаса Гранквиста журналисты попросили прокомментировать скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. Гранквист, напомним, в течение 5 лет играл в Российской премьер-лиге за «Краснодар», где его партнером был Мамаев.

- Конечно, я читаю прессу и этот вопрос освещался в шведских СМИ, - рассказал Гранквист. - Не очень красвая ситуация, надеюсь, российские правоохранителные органы примут правильное решение. Я знаю Мамаева как хорошего футолиста, но то, что произошло, случилось вне футбольного поля. Я там не был и не могу ничего сказать.

Гранкист добавил, что рад приехать в Россию и знает многих игроков нашей команды.

- Дзюба прекрасный форвард. Интересно будет посмотреть на наш спрарринг в завтрашней игре, - сказал Андреас.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Усадьба Барклая» вновь станет калининградской собственностью
В реставрации нуждаются не более 10 процентов калининградских памятников истории и культуры
Служба госохраны не видит оснований мешать сносу старинных казарм в Гусеве
Калининградец, который задушил и сжег свою подругу, получил восемь с половиной лет «строгача»
Калининградец получил год исправительных работ за кражу детской коляски
Дзюба: Мне интересно посмотреть Калининград, огромная честь приехать сюда
В четверг общественный транспорт в Калининграде будет работать до часа ночи
Черчесов о Стоцком: Я не знал, что он из Калининграда
Калининградка потребовала 200-тысячную компенсацию за упавшее на ее машину дерево
Калининградец планировал устроить взрыв в здании суда
В Калининграде организован бесплатный прием онкологов-маммологов
Московская пенсионерка обворовала янтарный магазин под Калининградом
Алан Дзагоев не вышел на тренировку сборной России в Калининграде
В Калининграде полицейские разыскали 15 без вести пропавших человек
Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы планируется начать в 2019 году
Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
За первую неделю октября в Калининградской области от укусов клещей пострадало 82 человека
Калининградец взломал магазин ради двух тысяч рублей
Калининградец отсудил у автодилера 1 млн рублей за бракованный автомобиль
Калининградские кёрлингистки в составе сборной России завоевали бронзу на турнире в Швеции
Калининградская «Балтика» заплатила долги по налогам после вмешательства прокуратуры
Под Калининградом автомобилист прыснул в глаза другому из аэрозольного баллончика
Четыре улицы в Калининграде до конца дня остались без света
Осенью в Калининградской области на службу призовут 1200 человек
Бывший завод Heineken в Калининграде продали за 158 миллионов рублей
В Калининградской области зафиксировали 4 случая клещевого энцефалита
Епископ Калининградский и Балтийский проведет богослужение в праздник Покрова Богородицы