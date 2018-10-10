Защитник сборной Швеции: Надеюсь, правоохранительные органы примут правильное решение по Кокорину и Мамаеву
Вечером в среду сборная Швеции провела тренировку на стадионе в Калининграде, после чего состоялась пресс-конференция с участием тренера и футболистов. Защитник Адреаса Гранквиста журналисты попросили прокомментировать скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. Гранквист, напомним, в течение 5 лет играл в Российской премьер-лиге за «Краснодар», где его партнером был Мамаев.
- Конечно, я читаю прессу и этот вопрос освещался в шведских СМИ, - рассказал Гранквист. - Не очень красвая ситуация, надеюсь, российские правоохранителные органы примут правильное решение. Я знаю Мамаева как хорошего футолиста, но то, что произошло, случилось вне футбольного поля. Я там не был и не могу ничего сказать.
Гранкист добавил, что рад приехать в Россию и знает многих игроков нашей команды.
- Дзюба прекрасный форвард. Интересно будет посмотреть на наш спрарринг в завтрашней игре, - сказал Андреас.