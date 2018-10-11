2018-10-11T08:57:11+03:00
Происшествия

Под Озерском сгорело 5 тонн сена, в Гурьевском районе – еще 4 тонны

В обоих пожарах никто не пострадал
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую среду случился пожар в поселке Узловое Гурьевского городского округа. Там полностью выгорело двухэтажное деревянное строение, на открытой площадке сгорело 4 тонны сена в тюках.

Аналогичный пожар произошел тем же вечером в поселке Славкино под Озерском. На часах было 21.09, когда поступило сообщение о возгорании.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в поселке полностью выгорело деревянное строение с пятью тоннами сена.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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