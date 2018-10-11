2018-10-11T10:19:17+03:00
Здоровье

За шесть месяцев Центр женского здоровья в Черняховске принял более 500 пациенток

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Второй в регионе Центр женского здоровья, открывшийся в Черняховске в апреле этого года, принял 570 пациенток. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

За это время было выявлено 52 патологии, из которых десять – онкологические, остальные случаи – предраковые и воспалительные заболевания женских репродуктивных органов. Кроме того, по направлению специалистов выполнено 233 УЗ-исследования и 256 маммографий. Восемь пациенток были направлены в Центр женского здоровья Калининграда для подтверждения диагностики, 18 – на лечение в областную клиническую больницу.

В составе центра предусмотрено три кабинета: акушера-гинеколога, онколога-маммолога, патологии шейки матки. Дополнительно имеется возможность проведения маммографии, УЗИ, лабораторных исследований, в том числе онкоцитологических.

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