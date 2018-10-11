2018-10-11T10:24:51+03:00
Экономика

В Пионерском планируют построить яхтенную марину

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Госпредприятие «Нацрыбресурс»планирует строительство яхтенной марины Пионерском. Стоянка для яхт разместится около строящегося морского терминала, сообщил губернатор Антон Алиханов, пишет «ТАСС».

- «Нацрыбресур» ведет переговоры с инвестором, который рядом с этим портом (международный терминал - прим. ТАСС) построит яхтенную марину, - сказал Алиханов.

Глава региона не стал уточнять объем инвестиций в строительство марины, добавив только, что проект вполне может стать рентабельным.

Строительство международного морского терминала в Пионерском началось в феврале 2018 года и должно завершиться в 2019 году. По данным правительства области, он сможет принимать морские лайнеры длиной до 317 метров и обслуживать до 300 тыс. пассажиров в год. Грузооборот оценивается в 90 тысяч грузовых единиц в год. Стоимость строительства 8 млрд рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спортсменка из Калининграда завоевала четыре награды чемпионата мира по пауэрлифтингу
Калининградцу грозит лишение свободы за сообщение об угоне
Калининградец после ареста автомобиля рассчитался по долгам
За шесть месяцев Центр женского здоровья в Черняховске принял более 500 пациенток
Под Озерском сгорело 5 тонн сена, в Гурьевском районе – еще 4 тонны
Защитник сборной Швеции: Надеюсь, правоохранительные органы примут правильное решение по Кокорину и Мамаеву
«Усадьба Барклая» вновь станет калининградской собственностью
В реставрации нуждаются не более 10 процентов калининградских памятников истории и культуры
Служба госохраны не видит оснований мешать сносу старинных казарм в Гусеве
Калининградец, который задушил и сжег свою подругу, получил восемь с половиной лет «строгача»
Калининградец получил год исправительных работ за кражу детской коляски
Дзюба: Мне интересно посмотреть Калининград, огромная честь приехать сюда
В четверг общественный транспорт в Калининграде будет работать до часа ночи