В Пионерском планируют построить яхтенную марину

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-11T10:24:51+03:00

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Госпредприятие «Нацрыбресурс»планирует строительство яхтенной марины Пионерском. Стоянка для яхт разместится около строящегося морского терминала, сообщил губернатор Антон Алиханов, пишет «ТАСС».

- «Нацрыбресур» ведет переговоры с инвестором, который рядом с этим портом (международный терминал - прим. ТАСС) построит яхтенную марину, - сказал Алиханов.

Глава региона не стал уточнять объем инвестиций в строительство марины, добавив только, что проект вполне может стать рентабельным.

Строительство международного морского терминала в Пионерском началось в феврале 2018 года и должно завершиться в 2019 году. По данным правительства области, он сможет принимать морские лайнеры длиной до 317 метров и обслуживать до 300 тыс. пассажиров в год. Грузооборот оценивается в 90 тысяч грузовых единиц в год. Стоимость строительства 8 млрд рублей.