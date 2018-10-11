Калининградец после ареста автомобиля рассчитался по долгам

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-11T10:33:51+03:00

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Житель Балтийска погасил задолженность только после ареста имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

После развода и раздела имущества мужчина по решению суда должен был выплатить бывшей супруге 155 тысяч рублей. Однако бывший муж уклонялся от исполнения решения суда и перечислял деньги. По данному факту приставы возбудили исполнительное производство, стали разыскивать имущество должника, нашли его автомобиль и арестовали.

- Расставаться со своим имуществом балтиец не захотел, поэтому после ареста автомобиля о явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы долга, - отметили в пресс-службе судебных приставов.