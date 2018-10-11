2018-10-11T10:35:11+03:00
Происшествия

Калининградцу грозит лишение свободы за сообщение об угоне

Чтобы замести следы после ДТП, житель Славска заявил в полиции о пропаже своего автомобиля
Игорь ОРЕХОВ
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В Славске 23-летний житель города позвонил в полицию с сообщением лоб угоне своего автомобиля БМВ, припаркованного около дома. Однако когда сотрудники угрозыска провели весь комплекс полагающихся в таких случаях мероприятий, их ждал небольшой сюрприз.

Выяснилось, что на самом деле машину никто не угонял – сделать это было попросту невозможно после того как пьяный владелец попал на ней в ДТП. Может, кстати, именно потому, что парень был с сильного похмелья, на следующий день в отдел внутренних дел лично явиться и не рискнул, воспользовавшись телефоном.

Как бы то ни было, попытка замести следы оказалась, мягко говоря, неумной. За дорожную аварию без серьезных последствий для людей положен штраф, а за заведомо ложный донос – до двух лет «зоны».

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