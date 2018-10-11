Спортсменка из Калининграда завоевала четыре награды чемпионата мира по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-11T10:53:04+03:00

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В монгольском Улан-Баторе чемпионат мира по пауэрлифтингу собрал почти 150 спортсменов из 20 стран. Россию на соревнованиях успешно представила спортсменка калининградской федерации силового троеборья Евгения Чижевская.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что она установила новый личный рекорд по сумме трех упражнений.

Отжав от груди штангу весом 85 кг, Евгения присела с массой 160 кг и выполнила становую тягу с весом 140 кг. Это и позволило занять общее третье место, а так же получить серебро, золото и бронзу за отдельные упражнения.