2018-10-11T10:58:32+03:00
Общество

В Калининграде отключили электричество в домах на восьми улицах

Отключений от горячей и холодной воды в четверг не планируется
Виктор Сергеев
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В Калининграде в течение дня е будет света в ряде домов на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Красная 29а-37, 30, 35а, 34-40, 39а, 44, ул. Пугачева 15, 20-38, 20а, 30а-в, ул. Шиллера 22, 22а, 25, 27, ул. Косм. Пацаева 15-21, ул. К. Маркса 25, 27, 34-38, 46-50, ул. Офицерская 18, ул. С. Разина 30, ул. Фестивальная аллея 15.

Отключений от горячей и холодной воды в четверг не планируется.

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