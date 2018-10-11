В Калининграде отключили электричество в домах на восьми улицах
Отключений от горячей и холодной воды в четверг не планируется
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В Калининграде в течение дня е будет света в ряде домов на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на ул. Красная 29а-37, 30, 35а, 34-40, 39а, 44, ул. Пугачева 15, 20-38, 20а, 30а-в, ул. Шиллера 22, 22а, 25, 27, ул. Косм. Пацаева 15-21, ул. К. Маркса 25, 27, 34-38, 46-50, ул. Офицерская 18, ул. С. Разина 30, ул. Фестивальная аллея 15.
Отключений от горячей и холодной воды в четверг не планируется.