В Калининградской области появится завод по переработке яиц

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-11T11:47:13+03:00

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В Калининградской области запустят новый завод по переработке яиц. Проект по строительству завода мощностью 750 тысяч яиц в день намерен реализовать агрохолдинг «ДолговГрупп», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый комплекс будет производить пастеризованный яичный белок/желток, а также сухие яичные продукты - меланж и яичный порошок. Из этого сырья делаются майонезы и другие соусы, также его активно используют в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности.

- Сегодня перед калининградскими производителями остро встал вопрос реализации продукции. Учитывая ограниченный спрос на региональном рынке, мы делаем ставку на экспорт меланжа и яичного порошка в Азию, Европу и Америку, – сказал соучредитель агрохолдинга Александр Долгов. – Именно они сегодня являются лидерами по потреблению продуктов яичной промышленности. Однако мы не исключаем и возможности для реализации своего продукта в других субъектах России.