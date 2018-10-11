2018-10-11T11:53:29+03:00
Экономика

В Калининградской области будут производить полуфабрикаты из шампиньонов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области будет запущено производство полуфабрикатов из грибов. Проект планирует реализовать компания «Биобалт», сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 2019 года компания планирует изготавливать котлеты из шампиньонов – с добавлением картофеля, моркови, курицы и чисто грибные. На первом этапе планируется производить 80 тонн продукции в месяц, инвестиции в проект составят 20 миллионов рублей.

По словам представителя инвестора, после ввода в строй производства полуфабрикатов компания рассчитывает построить новые залы для выращивания шампиньонов общей площадью 4 тыс. м². Это позволит ежегодно выращивать дополнительно до 60-70 тонн грибов.

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