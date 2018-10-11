2018-10-11T11:57:39+03:00
Общество

Калининградская железная дорога переходит на осеннее расписание

Изменения вступают в силу с 15 октября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Расписание движения электричек на четырех направлениях Калининградской железной дороги изменится с 15 октября. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с окончанием дачного сезона и со снижением пассажиропотока.

Так, на Багратионовском направлении поезд между Калининградом и Стрельней остается в расписании, но назначается только на выходные и праздничные дни.

На Черняховском направлении отменят «дачный поезд», курсировавший летом по вторникам, четвергам, воскресеньям и праздникам.

На Балтийском направлении также отменяется дополнительный поезд.

На Мамоновском направлении поезд сообщением Калининград – Ладушкин – Калининград будет курсировать только по выходным и праздничным дням.

Подробнее о расписании – на сайте КЖД.

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