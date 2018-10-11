Калининградская железная дорога переходит на осеннее расписание
Расписание движения электричек на четырех направлениях Калининградской железной дороги изменится с 15 октября. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с окончанием дачного сезона и со снижением пассажиропотока.
Так, на Багратионовском направлении поезд между Калининградом и Стрельней остается в расписании, но назначается только на выходные и праздничные дни.
На Черняховском направлении отменят «дачный поезд», курсировавший летом по вторникам, четвергам, воскресеньям и праздникам.
На Балтийском направлении также отменяется дополнительный поезд.
На Мамоновском направлении поезд сообщением Калининград – Ладушкин – Калининград будет курсировать только по выходным и праздничным дням.
Подробнее о расписании – на сайте КЖД.