2018-10-11T12:28:58+03:00
Общество

Калининградские участники проекта «Мы – россияне» впервые побывали в Мурманске

В поезде с ними был ветеран Великой Отечественной войны Борис Глыбин
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В городе Мурманске калининградские школьники, участники проекта «Мы – россияне», побывали впервые.

За неделю ребята посетили главные достопримечательности, мемориальный комплекс «Долина Славы». Кроме того, калининградская делегация посетила Североморск, где побывала на подводной лодке К-21.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в состав нашей делегации вошел ветеран Великой Отечественной войны Борис Глыбин.

Проект «Мы – россияне» реализуется региональным правительством в рамках госпрограммы «Молодежь» с 2007 г. За эти годы в нем приняли участие более 99,5 тысячи молодых жителей региона.

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