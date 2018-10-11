На улице Красной задержали неадекватного калининградца с марихуаной
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали прохожего с наркотиками. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские на улице Красной обратили внимание на неадекватного мужчину, который, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Инспекторы в присутствии понятых досмотрели его вещи и обнаружили два свертка с веществом растительного происхождения.
Экспертиза показала, что в свертках находилась марихуана. По факту хранения наркотического средства в отношении калининградца возбуждено уголовное дело.