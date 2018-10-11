2018-10-11T12:35:00+03:00
Общество

На улице Красной задержали неадекватного калининградца с марихуаной

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали прохожего с наркотиками. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские на улице Красной обратили внимание на неадекватного мужчину, который, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Инспекторы в присутствии понятых досмотрели его вещи и обнаружили два свертка с веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что в свертках находилась марихуана. По факту хранения наркотического средства в отношении калининградца возбуждено уголовное дело.

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