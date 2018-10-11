90-летняя калининградка погибла под колесами грузовика

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-11T13:02:12+03:00

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В минувшую среду, 10 октября в Калининграде и области было зафиксировано три ДТП с участием пешеходов. Причем пострадавшими, как на подбор, оказались люди преклонного возраста.

Так, в Зеленоградске на улице Железнодорожной в 14:40 «Тойота» под управлением 64-летнего водителя сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 80-летнюю бабушку. Но последняя хотя бы оказалась в больнице, а не в морге, как жительница Гурьевского района, которую около полудня на 16-м километре шоссе Калининград – Полесск сбил грузовик «МАН». Погибшей было 90 лет.

Уже около 10 часов вечера тех же суток в Калининграде на улице Олега Кошевого автобус «МАЗ», за рулем которого находился 63-летний шофер, затормозил настолько неожиданно и резко, что один из пассажиров - 68-летний калининградец не удержался на ногах. Этому горожанину повезло отделаться телесными повреждениям.