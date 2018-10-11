Евгений Маслов объяснил, почему с памятника Маринеско сняли статус объекта культурного наследия

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-11T13:10:32+03:00

Также чиновник добавил, что его службой допущен ряд ошибок при включении памятников в реестр

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В среду 10 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» руководителю службы охраны объектов культурного наследия Евгению Маслову ведущая передала вопрос от слушателя: «Почему с памятника Маринеско сняли статус объекта культурного наследия?»

- Все очень просто: ему нет сорока лет, - ответил Маслов. – И тут, прежде всего, некоторые представители ветеранской общественности не понимают, почему некоторые объекты не поставлены на учет, хотя они патриотические и связаны с тематикой защиты отечества. Но позвольте, есть критерий, что должно пройти не менее 40 лет с момента создания объекта недвижимости.

Правда, Маслов оговорился, что исключение есть для мемориальных квартир, в которых проживали какие-либо значительные личности.

Тут же руководитель службы объяснил, почему некоторые ОКН, которым еще не исполнилось 40 лет, стоят на учете.

- Не все выявленные объекты сейчас включены в реестр, и мы эту работу продолжаем – это раз. А, во-вторых, чего греха таить, раньше при принятии решения о включении в реестр наши предшественники не всегда руководствовались этим критерием, - добавил Маслов.