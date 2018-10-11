В Калининграде ожидаются задержки с доставкой квитанций за капремонт

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-11T13:08:01+03:00

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В Калининградской области ожидаются задержки с доставкой квитанций за капремонт. Об этом на своей странице в Фейсбук» написала директор Фонда капремонта Оксана Астахова.

По ее словам, сейчас фонд расторгает контракт с компанией, которая занималась печатью и доставкой квитанций. Новая компания, которая займется доставкой, будет выбрана по конкурсу

- Дата заключения договора нового договора – 22 октября. После чего будет реализован механизм передачи необходимых данных для дальнейшей работы. Физически разнос платежных документов продлится до 29 октября включительно, - написала Астахова.