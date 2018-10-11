В Правдинске осудили должника по алиментам, который уклонялся от исправительных работ
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Жителя Правдинска отправили в колонию-поселение за злостное уклонение от исправительных работ. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
В феврале этого года мужчину приговорили к семи месяцам исправительных работ за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание своего сына. Однако горе-отец уклонился от работ, а также не стал выплачивать алименты.
Суд приговорил его к 70 дням лишения свободы в колонии-поселении.