2018-10-11T13:23:22+03:00
Общество

Калининградка не смогла обжаловать в суде изъятие и уничтожение 44 кг «санкционки»

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В декабре прошлого года сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Калининграде торговую точку, где продавалась «санкционка». Сотрудники ведомства изъяли и уничтожили почти 44 кг готовой мясной продукции из Польши, Чехии и Франции.

Продававшая «санкционку» жительница Калининграда обратилась в Ленинградский районный суд, однако ее заявление осталось без удовлетворения.

Женщина обжаловала это решение в областной суд, однако и там апелляционная жалоба на решение районного суда осталась без удовлетворения, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

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