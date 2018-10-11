Евгений Маслов о сдаче в аренду капеллы Святого Адальберта в Калининграде: Имеют право

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-11T13:32:08+03:00

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В среду 10 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» руководителю службы охраны объектов культурного наследия Евгению Маслову задали вопрос, можно ли сдавать в аренду бывшую католическую капеллу на проспекте Победы, принадлежащую церкви.

- Капелла Святого Адальберта – известный объект, - ответил Маслов. - Совершенно справедливо вы сказали, что объект передан епархии в 2010 году. Что же касается передачи его в аренду – имеют право.

Тут же Маслов заявил, что, благодаря партнерству РПЦ и правительства области удалось сохранить многие объекты культурного наследия в Калининграде.

- Так мы сохранили театр кукол в кирхе Луизы, областную филармонию в кирхе Святого семейства и некоторые другие учреждения. По капелле Святого Адальберта не было ограничений. Там находилось научное учреждение, по-моему, системы Академии наук, ИЗМИРАН (Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова – Ред.). Сейчас другой собственник. Имеет право. Видимо, рассчитывает получить средства, в том числе на проведение работ по сохранению на этом объекте.

Маслов напомнил, что подобные помещения нельзя сдавать в аренду «под функционал, способный причинить вред объекту».

Напомним, ранее ряд калининградских СМИ опубликовал информацию о том, что помещения капеллы Святого Адальберта сдаются в аренду на сайте ЦИАН. Причем, руководитель отдела по имуществу Калининградской епархии заявил, что ничего об этом не знает.