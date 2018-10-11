2018-10-11T13:56:57+03:00
Происшествия

Калининградец купил в интернете корову, но в реале животное так и не увидел

Мошенника, который выманил у доверчивого горожанина 40 тысяч рублей, разыскивает полиция
Игорь ОРЕХОВ
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Что только не продают сегодня в интернете!

Вот, например, один из жителей Ленинградского района Калининграда вдруг возжелал обзавестись коровой. Полез на популярный сайт объявлений и после недолгих поисков наткнулся на подходящий образчик крупного рогатого скота! Причем хозяин коровенки просил за нее всего-то 40 тысяч рублей.

Следующий этап также протекал в сфере высоких технологий: оговоренную сумму покупатель перевел на указанный продавцом банковский счет. Самые догадливые из наших читателей уже наверняка догадались, что после этого калининградец ни приобретенного товара, ни второго участника сделки, а главное - своих денег так и не увидел. Вместо этого получив статус потерпевшего в уголовном деле, возбужденном по факту мошенничества.

Да уж, на чем только не обманывают сегодня в интернете!

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