Под Калининградом насмерть сбили 90-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-11T14:09:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полдень на трассе Калининград-Полесск водитель грузовика «МАН» сбил 90-летнюю женщину. Обстоятельства наезда неизвестны, от полученных травм пенсионерка скончалась.

Спустя два часа наезд на пешехода произошел в Зеленоградске. На улице Железнодорожной водитель «Тойоты» не стал останавливаться перед «зеброй» и сбил 80-летнюю женщину. В результате наезда пожилаяженщина госпитализирована.