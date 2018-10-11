2018-10-11T14:09:45+03:00
Происшествия

Под Калининградом насмерть сбили 90-летнюю пенсионерку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полдень на трассе Калининград-Полесск водитель грузовика «МАН» сбил 90-летнюю женщину. Обстоятельства наезда неизвестны, от полученных травм пенсионерка скончалась.

Спустя два часа наезд на пешехода произошел в Зеленоградске. На улице Железнодорожной водитель «Тойоты» не стал останавливаться перед «зеброй» и сбил 80-летнюю женщину. В результате наезда пожилаяженщина госпитализирована.

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