В частном детсаду Калининграда умерла восьмимесячная девочка
Региональное Управление Следственного комитета России проводит проверку по факту гибели восьмимесячной девочки. Трагедия произошла 10 октября в Калининграде.
Как удалось узнать из неофициальных источников, жительница города оказывала платные услуги по уходу за детьми. В свой квартире она устроила что-то вроде частного детского сада, причем там были и дети в возрасте до года. Именно одна из посетительниц «ясельной группы» в минувшую среду вдруг перестала подавать признаки жизни. Встревоженная няня поспешила вызвать «Скорую помощь», но прибывшей бригаде врачей оставалось лишь констатировать смерть ребенка.
Решение о возбуждении уголовного дела будет принято, когда выяснятся все обстоятельства случившегося.