В частном детсаду Калининграда умерла восьмимесячная девочка

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-11T14:36:22+03:00

Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, присматривавшая за детьми женщина вызвала «Скорую», но было поздно

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Региональное Управление Следственного комитета России проводит проверку по факту гибели восьмимесячной девочки. Трагедия произошла 10 октября в Калининграде.

Как удалось узнать из неофициальных источников, жительница города оказывала платные услуги по уходу за детьми. В свой квартире она устроила что-то вроде частного детского сада, причем там были и дети в возрасте до года. Именно одна из посетительниц «ясельной группы» в минувшую среду вдруг перестала подавать признаки жизни. Встревоженная няня поспешила вызвать «Скорую помощь», но прибывшей бригаде врачей оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято, когда выяснятся все обстоятельства случившегося.