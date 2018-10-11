Маслов: Археологи не нашли костей на месте строительства дороги на Дачной улице

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-11T15:25:08+03:00

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В среду 10 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» руководителю службы охраны объектов культурного наследия Евгению Маслову задали вопрос, будет ли служба контролировать работы по строительству дороги в районе улицы Дачной, учитывая, что она пойдет по части воинского захоронения времен Первой мировой войны. На это руководитель службы сообщил, что предварительные работы проводились, но костей археологи не нашли.

- Мы направили заказчиков на экспертизу земельного участка, - рассказал предысторию Маслов. - Экспертиза была проведена археологами. Действительно, ничего не выявили. Мы опубликовали для публичного обсуждения акт данной экспертизы. По акту были высказаны замечания. Мы заказали дополнительный шурф именно в том месте, где, может быть, находятся кости, и этот шурф ничего не выявил, поэтому мы приняли заключение экспертизы, и дальше будем проводить надзор.

Тут же Маслов добавил, что если при проведении работ кости появятся, работы будут приостановлены для дополнительных раскопок.