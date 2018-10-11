В мэрии Калининграда сообщили дату начала отопительного сезона

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-11T15:38:54+03:00

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Тепло в дома калининградцев начнут подавать с понедельника, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в Калининграде около 2,3 тысяч многоквартирных домов с центральным отоплением. Подать тепло во все дома в течение одного дня невозможно, отмечают в мэрии, этот займет 2-3 дня.

- Специалисты просят калининградцев не вмешиваться в процесс отладки, не допускать самовольного регулирования подачи теплоносителя – это может отодвинуть срок начала отопительного периода, как в вашем доме, так и в соседних, - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

В жилищных отделах администрации также готовы принимать обращения калининградцев по поводу ненадлежащей работы систем отопления:

- жилищный отдел Московского района, тел: 923-807;

- жилищный отдел Ленинградского района, тел: 923-599;

- жилищный отдел Центрального района, тел: 923-639.

В МП «Калининградтеплосеть» круглосуточно работает диспетчерская служба, тел: 667-105, 667-107.