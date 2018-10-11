2018-10-11T15:38:54+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили дату начала отопительного сезона

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Тепло в дома калининградцев начнут подавать с понедельника, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в Калининграде около 2,3 тысяч многоквартирных домов с центральным отоплением. Подать тепло во все дома в течение одного дня невозможно, отмечают в мэрии, этот займет 2-3 дня.

- Специалисты просят калининградцев не вмешиваться в процесс отладки, не допускать самовольного регулирования подачи теплоносителя – это может отодвинуть срок начала отопительного периода, как в вашем доме, так и в соседних, - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

В жилищных отделах администрации также готовы принимать обращения калининградцев по поводу ненадлежащей работы систем отопления:

- жилищный отдел Московского района, тел: 923-807;

- жилищный отдел Ленинградского района, тел: 923-599;

- жилищный отдел Центрального района, тел: 923-639.

В МП «Калининградтеплосеть» круглосуточно работает диспетчерская служба, тел: 667-105, 667-107.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде при падении в автобусе пострадал 68-летний пенсионер
Алиханов предложил повысить минимальную зарплату в регионе
Школу на ул. Аксакова в Калининграде достроят весной 2019 года
Министр экономики Калининградской области назначена вице-губернатором Псковской области
Маслов о разрушении фасада Кройц-аптеки: Собственник просто немного поспешил
С жителя Славска взыскали 57 тысяч за нападение на полицейского
Маслов: Археологи не нашли костей на месте строительства дороги на Дачной улице
В частном детсаду Калининграда умерла восьмимесячная девочка
Под Калининградом насмерть сбили 90-летнюю пенсионерку
Калининградец купил в интернете корову, но в реале животное так и не увидел
В Калининграде на участке пр. Мира запретят парковаться
Евгений Маслов о сдаче в аренду капеллы Святого Адальберта в Калининграде: Имеют право
Калининградка не смогла обжаловать в суде изъятие и уничтожение 44 кг «санкционки»
В Правдинске осудили должника по алиментам, который уклонялся от исправительных работ
В Калининграде ожидаются задержки с доставкой квитанций за капремонт
Евгений Маслов объяснил, почему с памятника Маринеско сняли статус объекта культурного наследия
90-летняя калининградка погибла под колесами грузовика
Маслов: Нет критерия «опасность сноса» в работе по выявлению объекта культурного наследия