С жителя Славска взыскали 57 тысяч за нападение на полицейского

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-11T16:00:51+03:00

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Жителю Славского района придется заплатить полицейскому 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте 2017 года мужчина применил «неопасное насилие в отношении представителя власти» - обхватил полицейского за шею и начал душить. За это его привлекли к уголовной ответственности и осудили.

Пострадавший полицейский также обратился в суд за компенсации морального вреда. Славский районный суд решил взыскать в пользу правоохранителя компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, судебные издержки в размере 7 тысяч рублей, а всего 57 тысяч рублей.