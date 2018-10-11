Маслов о разрушении фасада Кройц-аптеки: Собственник просто немного поспешил

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-11T16:49:55+03:00

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В среду 10 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов рассказал, что сегодня происходит с калининградской Кройц-аптекой, а также объяснил, почему обрушился ее фасад.

- Новый собственник, который связан условиями договора о приватизации с мэрией Калининграда, проводит противоаварийные работы, - сообщил Маслов. - Честно признаюсь, он немного поспешил – отсюда частичные обрушения. Закончен проект полного восстановления и приспособления этого объекта, он сейчас проходит экспертизу. Мы в ближайшее время рассматриваем проект вместе с экспертизой и даем разрешение на реализацию большого проекта. А маленький проект (противоаварийные работы) уже реализован. В общем, работы проводятся там постоянно. Собственник спешит и вынужден спешить, потому что ему нужно уже в следующем году отчитаться, иначе будет просто расторгнут договор о продаже.

Напомним, в конце мая этого года фасад объекта культурного наследия обрушался несколько раз, после чего была перекрыта часть улицы Фрунзе в Калининграде.