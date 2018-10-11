Министр экономики Калининградской области назначена вице-губернатором Псковской области

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-11T16:54:14+03:00

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Министр экономики Калининградской области Нинель Салагаева назначена вице-губернатором Псковской области. Об этом сообщается на сайте администрации Псковской области.

- Нинель Александровна — высококлассный специалист. Знаю ее лично, имел удовольствие работать с ней в Калининградской области, где она занимала пост министра экономики. Прошу любить и жаловать, - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников членам Экспертного совета ОЭЗ «Моглино».

Нинель Салагаева возглавляла министерство экономики с октября 2016 года. Михаил Ведерников с февраля по октябрь 2017 года занимал пост замполпреда президента в СЗФО по вопросам Калининградской области.