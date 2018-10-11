2018-10-11T16:54:14+03:00
Общество

Министр экономики Калининградской области назначена вице-губернатором Псковской области

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Министр экономики Калининградской области Нинель Салагаева назначена вице-губернатором Псковской области. Об этом сообщается на сайте администрации Псковской области.

- Нинель Александровна — высококлассный специалист. Знаю ее лично, имел удовольствие работать с ней в Калининградской области, где она занимала пост министра экономики. Прошу любить и жаловать, - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников членам Экспертного совета ОЭЗ «Моглино».

Нинель Салагаева возглавляла министерство экономики с октября 2016 года. Михаил Ведерников с февраля по октябрь 2017 года занимал пост замполпреда президента в СЗФО по вопросам Калининградской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде при падении в автобусе пострадал 68-летний пенсионер
Алиханов предложил повысить минимальную зарплату в регионе
Школу на ул. Аксакова в Калининграде достроят весной 2019 года
Маслов о разрушении фасада Кройц-аптеки: Собственник просто немного поспешил
С жителя Славска взыскали 57 тысяч за нападение на полицейского
В мэрии Калининграда сообщили дату начала отопительного сезона
Маслов: Археологи не нашли костей на месте строительства дороги на Дачной улице
В частном детсаду Калининграда умерла восьмимесячная девочка
Под Калининградом насмерть сбили 90-летнюю пенсионерку
Калининградец купил в интернете корову, но в реале животное так и не увидел
В Калининграде на участке пр. Мира запретят парковаться
Евгений Маслов о сдаче в аренду капеллы Святого Адальберта в Калининграде: Имеют право
Калининградка не смогла обжаловать в суде изъятие и уничтожение 44 кг «санкционки»
В Правдинске осудили должника по алиментам, который уклонялся от исправительных работ
В Калининграде ожидаются задержки с доставкой квитанций за капремонт
Евгений Маслов объяснил, почему с памятника Маринеско сняли статус объекта культурного наследия
90-летняя калининградка погибла под колесами грузовика
Маслов: Нет критерия «опасность сноса» в работе по выявлению объекта культурного наследия