2018-10-11T17:06:04+03:00
Общество

Школу на ул. Аксакова в Калининграде достроят весной 2019 года

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Школу на улице Аксакова в Калининграде на 1700 мест достроят весной следующего года. Об этом сообщил председатель комитета архитектуры и строительства городской администрации Артур Крупин.

По его словам, в марте 2019 года в здание планируют завозить мебель и оборудование для кабинетов. На их приобретение выделено 200 млн рублей.

Сейчас степень готовности школы составляет 60 процентов, как только подключат котельную, рабочие смогут начать преображение внутренних помещений.

- Сейчас ведутся работы по прокладке внутренних инженерных сетей. В данный момент заказаны окна. Двери примерно на восемьдесят процентов уже вставлены. Ожидаемый срок завершения всех строительно-монтажных работ – март-апрель 2019 года, - сказал гендиректор компании-подрядчика Александр Краснояров.

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