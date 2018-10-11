Алиханов предложил повысить минимальную зарплату в регионе

СЕГОДНЯ 18:18 2018-10-11T18:19:29+03:00

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Губернатор Антон Алиханов поручил минпрому проработать вопрос о повышении минимальной зарплаты в Калининградской области. Об этом глава региона заявил на заседании праивтельства в четверг, 11 октября.

По его словам, этот вопрос необходимо обсудить с бизнес-сообществом и объединением профсоюзов.

- Начинайте прорабатывать с профсоюзом и Союзом промышленников и предпринимателей Калининградской области вопрос о повышении минимального уровня заработной платы, чтобы мы как минимум на тысячу рублей, а может и больше, подняли этот уровень. Приступайте к переговорам, надеюсь, что к концу года мы выйдем на подписание соглашения, - заявил Антон Алиханов.

Сейчас минимальная зарплата в Калининградской области составляет 11 500 рублей.